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  4. Son dakika! MSB: 24 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika! MSB: 24 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2020 17:06 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 17 PKK/YPG’li terörist ile Tel Rıfat’tan Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist kahraman komandolarımız tarafından başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi." açıklamasını yaptı.

Son dakika! MSB: 24 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde yaşanan gelişmelerle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakanlık yaptığı açıklamada "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 17 PKK/YPG’li terörist ile Tel Rıfat’tan Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist kahraman komandolarımız tarafından başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.


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MSB PKK

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