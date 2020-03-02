Son dakika! MSB: 24 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde yaşanan gelişmelerle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakanlık yaptığı açıklamada "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 17 PKK/YPG’li terörist ile Tel Rıfat’tan Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist kahraman komandolarımız tarafından başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.

Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 17 PKK/YPG’li terörist ile Tel Rıfat’tan Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist kahraman komandolarımız tarafından başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK #Komando pic.twitter.com/6PXCWBpWWj — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 2, 2020



