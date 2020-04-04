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  4. Son dakika! MSB: 24 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika! MSB: 24 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2020 09:45 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB) "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan terör örgütü PKK/YPG'li 24 terörist, etkisiz hale getirildi." açıklamasını yaptı.

Son dakika! MSB: 24 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki son gelişmeyi sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla duyurdu. Bakanlık yaptığı paylaşımda "Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişimi Kahraman Komandolarımız tarafından önlendi. 24 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
MSB Barış Pınarı bölgesi

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