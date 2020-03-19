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  4. Son dakika! MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika! MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2020 13:24 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunun PKK/YPG'li 3 terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasını yaptı.

Son dakika! MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. MSB yaptığı açıklamada "Kahraman Komandolarımız; Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi. Bölgede barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." ifadelerini kullandı.


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MSB Barış Pınarı bölgesi PKK

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