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  4. Son dakika! MSB: 32 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika! MSB: 32 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2020 14:54 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Kahraman Komandolarımız; Barış Pınarı bölgesi güneyine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG’li terörist gruba başarılı şekilde müdahale ederek 32 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi." açıklamasını yaptı.

Son dakika! MSB: 32 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından Suriye'nin kuzeyinde yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık yaptığı paylaşımda "Kahraman Komandolarımız; Barış Pınarı bölgesi güneyine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG’li
terörist gruba başarılı şekilde müdahale ederek 32 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi" ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
MSB Barış Pınarı bölgesi PKK

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