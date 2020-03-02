Son dakika! MSB: 32 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından Suriye'nin kuzeyinde yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.
Bakanlık yaptığı paylaşımda "Kahraman Komandolarımız; Barış Pınarı bölgesi güneyine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG’li
terörist gruba başarılı şekilde müdahale ederek 32 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi" ifadelerini kullandı.
Kahraman Komandolarımız; Barış Pınarı bölgesi güneyine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG’li terörist gruba başarılı şekilde müdahale ederek 32 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/xVLNYqc2v8— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 2, 2020