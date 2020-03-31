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  4. Son dakika! MSB: 9 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika! MSB: 9 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2020 10:21 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 9 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hale getirildi." açıklamasını yaptı.

Son dakika! MSB: 9 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terörle mücadeleye ilişkin son gelişmeyi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 9 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." ifadelerine yer verildi.


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MSB PKK

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