Son dakika! MSB: ABD ile güvenli bölge görüşmeleri tamamlandı

Suriye'nin kuzeyinde tesis edilmesi planlanan güvenli bölgeye yönelik ABD'den gelen yetkililerle yapılan görüşmeler tamamlandı. Yapılan görüşmeler sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Milli Savunma Bakanlığı yetkilileriyle ABD askeri yetkililerinin Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge tesisine yönelik görüşmeleri tamamlandı. Güvenli bölge tesisinin ABD ile birlikte koordine ve yönetimi için Türkiye'de Müşterek Harekat Merkezinin en kısa zamanda kurulmasında mutabık kalındı.

Güvenli bölgenin barış koridoru olması ve Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri için her türlü ilave tedbirin alınması konusunda mutabık kalındı."

Kaynak: AA

