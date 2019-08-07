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Son dakika! MSB: ABD ile güvenli bölge görüşmeleri tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 16:41 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'Milli Savunma Bakanlığı yetkilileriyle ABD askeri yetkililerinin Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge tesisine yönelik görüşmeleri tamamlandı. dedi.

Son dakika! MSB: ABD ile güvenli bölge görüşmeleri tamamlandı

Suriye'nin kuzeyinde tesis edilmesi planlanan güvenli bölgeye yönelik ABD'den gelen yetkililerle yapılan görüşmeler tamamlandı. Yapılan görüşmeler sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Milli Savunma Bakanlığı yetkilileriyle ABD askeri yetkililerinin Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge tesisine yönelik görüşmeleri tamamlandı. Güvenli bölge tesisinin ABD ile birlikte koordine ve yönetimi için Türkiye'de Müşterek Harekat Merkezinin en kısa zamanda kurulmasında mutabık kalındı.

Güvenli bölgenin barış koridoru olması ve Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri için her türlü ilave tedbirin alınması konusunda mutabık kalındı."

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı güvenli bölge Son dakika

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
GÜVENMEYİN ABD YE ARKADAN VURUR
Yani ABD nin istediği oldu
Yine operasyon zamanı ve yerlerini kendi elimizle teröristlere vereceğiz desene
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