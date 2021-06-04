HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika! MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu

Son Dakika! MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu

04.06.2021 08:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı Harekat bölgesinde teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırıda 1 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını açıkladı.

Son Dakika! MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), teröristler tarafından düzenlenen saldırıda 1 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını açıkladı.

Bakanlık yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

Zeytin Dalı Harekât bölgesinde 03 Haziran 2021 tarihinde, teröristlerce yapılan roketatarlı saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlığınızdan olmayın! İşte doğru şekilde kilo verme yöntemi Sağlığınızdan olmayın! İşte doğru şekilde kilo verme yöntemi
İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü! 42 yıllık binanın iki balkonu çöktüİstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü! 42 yıllık binanın iki balkonu çöktü
Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...
Anahtar Kelimeler:
Zeytin Dalı Harekâtı Milli Savunma Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

Hatay'da askeri TIR çırçır fabrikasının duvarına çarptı: 2 şehit

Hatay'da askeri TIR çırçır fabrikasının duvarına çarptı: 2 şehit

Yaza bomba gibi giriş yapıyoruz

Yaza bomba gibi giriş yapıyoruz

TÜİK'ten enflasyon rakamlarına ilişkin açıklama: Merkezi veri tabanına sehven 1,44 olarak aktarıldı

TÜİK'ten enflasyon rakamlarına ilişkin açıklama: Merkezi veri tabanına sehven 1,44 olarak aktarıldı

İş merkezinin kimyasal madde bulunan deposunda korkutan yangın

İş merkezinin kimyasal madde bulunan deposunda korkutan yangın

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Kabus gibi hastalık! Bir ülkeye daha sıçradı

Kabus gibi hastalık! Bir ülkeye daha sıçradı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bakan Koca: 7 Haziran'dan itibaren tüm öğretmenler aşı olabilecek

Bakan Koca: 7 Haziran'dan itibaren tüm öğretmenler aşı olabilecek

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yollar göle döndü, araçlar sürüklendi

Yollar göle döndü, araçlar sürüklendi

Kenan Sofuoğlu: Milletvekilliğini beceremedim

Kenan Sofuoğlu: Milletvekilliğini beceremedim

İtfaiye merkezinde skandal görüntüler

İtfaiye merkezinde skandal görüntüler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.