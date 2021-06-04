Son Dakika! MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), teröristler tarafından düzenlenen saldırıda 1 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını açıkladı.

Bakanlık yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

Zeytin Dalı Harekât bölgesinde 03 Haziran 2021 tarihinde, teröristlerce yapılan roketatarlı saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz.

