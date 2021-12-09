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Son Dakika! MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu

09.12.2021 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de yaralanarak hastaneye kaldırılan bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

Son Dakika! MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu

Suriye İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde görev yapan bir asker ayağının kayması sonucu şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı, acı haberi şu ifadelerle duyurdu;

"Suriye İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde, 09 Aralık 2021 tarihinde, yol emniyet görevi icra eden unsurda görevli bir kahraman silah arkadaşımız, arazide kayarak düşmesi sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."

Ayrıntılar birazdan...


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şehit idlib Milli Savunma Bakanlığı
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