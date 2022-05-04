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  4. Son dakika... MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu

Son dakika... MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu

04.05.2022 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeytindalı Harekat bölgesinden acı haber geldi. Teröristlerce yapılan hain saldırıda 1 askerimiz şehit oldu. Yapılan açıklamada, 24 teröristin de etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Son dakika... MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu

Savunma Bakanlığı, Zeytindalı harekat bölgesinde, teröristlerce yapılan füze saldırısında ağır yaralanan İstihkam Teğmen Talha Bahadır'ın kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Zeytindalı Harekat Bölgesinde, 04 Mayıs 2022 tarihinde, bir unsurumuza teröristlerce yapılan füze saldırısı sonucunda kahraman silah arkadaşımız İstihkam Teğmen Talha Bahadır ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Saldırı sonrası belirlenen terör hedefleri ateş altına alınmış ve ilk belirlemelere göre 24 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Şehidimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
pkk Milli Savunma Bakanlığı
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Okuyucu Yorumları 13 yorum
Rabbim şehidimizin şehadetini kabul etsin rahmetiyle muamele etsin inşallah
Mecliste bu alçakları savunan ve destek verenleri iyi takip ediyoruz unutmasınlar.Sehidime Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum.Mekanı cennet olsun .
Aziz Ruhu Şad Olsun İnşallah

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