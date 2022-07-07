HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: MSB acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Son dakika: MSB acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

07.07.2022 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde, terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada, 1 asker şehit oldu, 3 asker ise yaralandı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada yaralıların hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlandığı bildirildi.

Son dakika: MSB acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan son dakika açıklamasına göre, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde, terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada 1 askerin şehit olduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 3 askerin ise yaralandığı duyuruldu.

de

Hastaneye sevk edilen yaralı askerlerin tedavilerine başlandığı ifade edilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz." denildi.

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit Murat Yıldırım için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlık tarafından yapılan daha önceki açıklamalarda, bölgede bugün PKK terör örgütü mensuplarıyla yaşanan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı ve Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca'nın şehit olduğu bildirilmişti.

ACI HABER AİLESİNE ULAŞTI

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe- Kilit Harekat bölgesinde PKK’lı teröristle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Murat Yıldırım'ın (36) Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki ailesine acı haber ulaştı.

12

Göksun'un Taşoluk Mahallesi'nde yaşayan aileye acı haberi İlçe Kaymakamı Ümit Şeref Kayacan ve askeri yetkililer verdi. Mikdat ve Güllü Yıldırım çifti, oğullarının şehadet haberiyle gözyaşlarına boğuldu. Şehit evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehidin yakınları ve komşuları taziye için eve akın etti.

Ailenin 5 çocuğundan en büyüğü olan evli ve 3 çocuk babası Murat Yıldırım'ın cenazesi, yarın düzenlenecek törenle Taşoluk Mahallesi'nde toprağa verilecek. (AA-DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Polis amiriyle gazeteciler arasında tartışmaPolis amiriyle gazeteciler arasında tartışma
Katilin TikTok paylaşımları dehşete düşürdü! Katilin TikTok paylaşımları dehşete düşürdü!
Ankapark davası sonuçlandı! Kararı Mansur Yavaş duyurduAnkapark davası sonuçlandı! Kararı Mansur Yavaş duyurdu
Anahtar Kelimeler:
şehit msb
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sağlık çalışanlarından birçok ilde şiddet protestosu

Sağlık çalışanlarından birçok ilde şiddet protestosu

Motorine bu gece yarısı indirim geliyor!

Motorine bu gece yarısı indirim geliyor!

Darphaneden altın adımı! 104 yıl sonra bir ilk...

Darphaneden altın adımı! 104 yıl sonra bir ilk...

Son yolculuğuna uğurlandı! Kahreden sözler: Siz herhalde Ekrem’e benzettiniz…

Son yolculuğuna uğurlandı! Kahreden sözler: Siz herhalde Ekrem’e benzettiniz…

Bütün ülke şokta! Başbakan 'istifa' çağrılarına dayanamadı

Bütün ülke şokta! Başbakan 'istifa' çağrılarına dayanamadı

Kameralar önünde yaşandı! İmamoğlu ile Arısoy arasında tartışma

Kameralar önünde yaşandı! İmamoğlu ile Arısoy arasında tartışma

İlginizi Çekebilir

Ağrıları bıçak gibi keser! Ananelerin şifalı tarifi: 3 Malzemeli mucize

Ağrıları bıçak gibi keser! Ananelerin şifalı tarifi: 3 Malzemeli mucize

Sosyal medyadan isyan etti! “İnsanlar aptal olduğumu düşünüyor”

Sosyal medyadan isyan etti! “İnsanlar aptal olduğumu düşünüyor”

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Sevgilisiyle flört ettiğini düşündü! Burun deliğini kesti

Sevgilisiyle flört ettiğini düşündü! Burun deliğini kesti

Kafatasının bir kısmını kaybetti! “Beynimi deri koruyor”

Kafatasının bir kısmını kaybetti! “Beynimi deri koruyor”

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.