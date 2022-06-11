Son dakika: MSB acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, tuzaklanan EYP'nin patlaması sonucu 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 11 Haziran 2022 tarihinde, teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu, P.Söz.Er Fuat ÖZER şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır."





