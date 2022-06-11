HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: MSB acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı

Son dakika: MSB acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı

11.06.2022 20:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu, 1 askerin şehit olduğu, 3 askerin ise yaralandığı bildirildi.

Son dakika: MSB acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, tuzaklanan EYP'nin patlaması sonucu 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 11 Haziran 2022 tarihinde, teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu, P.Söz.Er Fuat ÖZER şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır."

re

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Caniden şoke eden ifade! 'Uyarmamıza rağmen...'Caniden şoke eden ifade! 'Uyarmamıza rağmen...'
Davutoğlu'ndan Bakan Nebati'ye sert sözler! 'O beyin sende yok'Davutoğlu'ndan Bakan Nebati'ye sert sözler! 'O beyin sende yok'
Süt banyosu görüntüleri sosyal medyada olay olmuştu! Tazminat ödenecekSüt banyosu görüntüleri sosyal medyada olay olmuştu! Tazminat ödenecek
Anahtar Kelimeler:
şehit Milli Savunma Bakanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Eşim beni bakire sanıyordu ama değildim

Eşim beni bakire sanıyordu ama değildim

Galatasaray'da ikinci Dursun Özbek dönemi!

Galatasaray'da ikinci Dursun Özbek dönemi!

İçişleri Bakanlığı ve Mansur Yavaş'tan Ankara açıklaması

İçişleri Bakanlığı ve Mansur Yavaş'tan Ankara açıklaması

Cenazede gerginlik! 'Oğlumdan beter katliam yaparım'

Cenazede gerginlik! 'Oğlumdan beter katliam yaparım'

Düğün yolunda katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Düğün yolunda katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Dünyanın aradığı helikopterden acı haber! İçinde Türkler de vardı

Dünyanın aradığı helikopterden acı haber! İçinde Türkler de vardı

İlginizi Çekebilir

Bikini üstünü çıkarttı! Sere serpe uzandı: Erkekler işine baksın

Bikini üstünü çıkarttı! Sere serpe uzandı: Erkekler işine baksın

Eski hostes anlattı! “Mastürbasyon yapanlardan tuvalette...''

Eski hostes anlattı! “Mastürbasyon yapanlardan tuvalette...''

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Herkes Mia Khalifa’ya benzetiyor! “Saygısızlık etmesinden...”

Herkes Mia Khalifa’ya benzetiyor! “Saygısızlık etmesinden...”

Sosyal medyadan eleştiri yağdı! “Çocuklarını utandırıyorsun”

Sosyal medyadan eleştiri yağdı! “Çocuklarını utandırıyorsun”

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.