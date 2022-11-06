HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: MSB acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı

Son dakika: MSB acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı

06.11.2022 22:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde bir asker şehit oldu, 3 asker ise yaralandı. Bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk'ün şehadet haberi ailesine verildi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: MSB acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı

Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının üs bölgesine açtığı ateş sonucu Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk'ün şehit olduğunu, 3 askerin yaralandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yaralı askerlerin derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlandığı belirtildi.

E

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

ACI HABER AİLESİNE ULAŞTI

Şehidin acı haberi, Gaziantep'in Oğuzeli ilçesi Karaman Mahallesi'nde yaşayan ailesine verildi. Acı haberin ardından şehidin baba evi ve mahallesine Türk bayrakları asıldı. Acı haberi alan baba Hasan ile anne Zeliha Öztürk ise gözyaşı döktü.

h

Bekar olduğu öğrenilen ve 7 kardeşi bulunan şehit Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk'ün, yarın Karaman Mahallesi'nde düzenlenecek resmi törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. (İHA)

MSB duyurdu! Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi MSB duyurdu! Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Feci kaza: Yolcu otobüsü devrildi! 3 ölü, 32 yaralıFeci kaza: Yolcu otobüsü devrildi! 3 ölü, 32 yaralı
Sarıgül: Çiftçi traktör alamıyor... Yetkili: Traktör yetiştiremiyoruzSarıgül: Çiftçi traktör alamıyor... Yetkili: Traktör yetiştiremiyoruz
O ülke Türkiye'yi konuşuyor! Gemiyle gitmesi 1,5 ay sürdüO ülke Türkiye'yi konuşuyor! Gemiyle gitmesi 1,5 ay sürdü
Anahtar Kelimeler:
şehit msb

En Çok Okunan Haberler

Yalı Çapkını'ndaki yalı bakın kimin çıktı! Yapımcının ödediği parayı...

Yalı Çapkını'ndaki yalı bakın kimin çıktı! Yapımcının ödediği parayı...

Feci kaza: Yolcu otobüsü devrildi! 3 ölü, 32 yaralı

Feci kaza: Yolcu otobüsü devrildi! 3 ölü, 32 yaralı

AK Parti etkinliğinde şarkıları çalınınca kızdı! O sözlere yanıt gecikmedi

AK Parti etkinliğinde şarkıları çalınınca kızdı! O sözlere yanıt gecikmedi

Yer: Artvin! Polis polisi vurdu, vatandaşlar linç etmek istedi

Yer: Artvin! Polis polisi vurdu, vatandaşlar linç etmek istedi

Eski Yunanistan Başbakanı Papandreu'dan Türkiye açıklaması!

Eski Yunanistan Başbakanı Papandreu'dan Türkiye açıklaması!

İstanbul için kar yağışı tahmini!

İstanbul için kar yağışı tahmini!

İlginizi Çekebilir

Bu faydasını daha önce duymadınız: Bir haftada yok ediyor

Bu faydasını daha önce duymadınız: Bir haftada yok ediyor

Cesur olun ve devam edin! Günlük burç yorumları

Cesur olun ve devam edin! Günlük burç yorumları

Enerji tasarrufu sağlıyor, tek bir dokunuşla tüm ambiyansı değiştiriyor! Üstelik şu an indirimde, kaçırmayın

Enerji tasarrufu sağlıyor, tek bir dokunuşla tüm ambiyansı değiştiriyor! Üstelik şu an indirimde, kaçırmayın

İç çamaşırında bile onun yüzü var! ''Erkeğimi her yere taşırım''

İç çamaşırında bile onun yüzü var! ''Erkeğimi her yere taşırım''

Düğününe gelinlik değil bikiniyle katıldı! Şaşıranlara inanamadı

Düğününe gelinlik değil bikiniyle katıldı! Şaşıranlara inanamadı

Bir daha bu fiyata bulamayacağınız indirimli ürünleri sizin için seçtik

Bir daha bu fiyata bulamayacağınız indirimli ürünleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.