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Son dakika: MSB acı haberi duyurdu! 1 askerimiz şehit

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2020 17:55 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza, Rejim tarafından yapılan tank atışları sonucunda, kahraman bir silah arkadaşımız yaralanmış ve hastaneye sevk edildiği sırada maalesef şehit olmuştur." denildi.

Son dakika: MSB acı haberi duyurdu! 1 askerimiz şehit

İşte MSB'nin açıklaması:

Şehitlerimizin kanı hiçbir zaman yerde bırakılmamıştır, bundan sonra da bırakılmayacaktır! Hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

Alçak saldırı sonrası bölgede tespit edilen 21 rejim hedefi derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş ve hedefler tahrip edilmiştir. Gelişmeler takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır.

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MSB şehit

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