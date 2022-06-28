Son dakika: MSB acı haberi duyurdu! 1 askerimiz şehit oldu

MSB'den yapılan açıklamada "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 28 Haziran 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda, kahraman silah arkadaşımız İs.Uzm.Çvş. Abdullah BAYRAM şehit olmuştur." ifadelerine yer verildi.

Bakanlığın açıklamasının devamında şunlar kaydedildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Bakanlıktan bugün yapılan bir başka açıklamada teröristlerin taciz atışlarının cezasız kalmadığı belirtilerek "Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi" ifadeleri kullanılmıştı.



