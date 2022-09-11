Son Dakika: MSB acı haberi duyurdu! 2 asker şehit, 4 asker yaralı

Son dakika haberine göre, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde BTÖ mensupları ile çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 11 Eylül 2022 tarihinde, arama tarama faaliyeti esnasında bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada, Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım ve Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz"

DHA

