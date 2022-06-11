Son dakika: MSB acı haberi duyurdu! 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tuzaklanan EYP'nin patlaması sonucu 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 11 Haziran 2022 tarihinde, teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu, P.Söz.Er Fuat ÖZER şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır."

ACI HABER AİLESİNE VERİLDİ

Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK tarafından yola döşenen EYP'nin infilak etmesi sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Komando Sözleşmeli Er Fuat Özer'in (25) acı haberi, Adıyaman'daki ailesine verildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında Kuzey Irak'ın Hore Tepe bölgesinde yürüttüğü operasyonda, PKK’lı teröristlerce yola döşenen EYP'nin infilak etmesi sonucu ağır yaralanan Piyade Komando Sözleşmeli Er Fuat Özer, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit oldu. Şehit Özer'in acı haberi, Balkar Beldesi'ndeki ailesine yetkililer tarafından verildi.

Şehidin babası Mehmet ve annesi Medine Özer'in yaşadığı mahalleye Türk bayrağı asıldı.

BİR ASKER DAHA ŞEHİT OLDU

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan İs.Uzm.Çvş. Gökhan Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

ORDU’YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Pençe-Kilit Harekatı’nda Kuzey Irak’ta terör örgütlerince yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Ordu Ünyeli Uzman Çavuş Gökhan Demir şehit oldu.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 11 Haziran 2022 tarihinde, teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu Ordu Ünyeli Uzman Çavuş Gökhan Demir (34), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Gökhan Demir’in baba evinin Ünye ilçesine bağlı İnkur Mahallesi’nde olduğu öğrenildi.

Ordu Valisi Tuncay Sonel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Pençe -Kilit Harekatında Kuzey Irak’ta alçak bölücü terör örgütlerince yerleştirilen EYP’nin infilak etmesiyle şehit olan Ordu-Ünyeli İs. Uzman Çavuş Gökhan Demir evladımıza Allah’tan rahmet; ailesine, sevdiklerine, milletimize sabır ve baş sağlığı dileriz” dedi.

"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ise yaptığı paylaşımda, “Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde alçak teröristler tarafından yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu, şehit olan Ordu Ünyeli hemşehrimiz Uzman Çavuş Gökhan Demir’e Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun” ifadelerine yer verdi.

Şehit Uzman Çavuş Gökhan Demir’in evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. (İHA-DHA)

