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Son Dakika: MSB acı haberi duyurdu! Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül şehit oldu

04.07.2022 19:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 21 Haziran 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül'ün şehit olduğunu duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son Dakika: MSB acı haberi duyurdu! Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül şehit oldu

Son dakika haberi: MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde, 21 Haziran 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 4 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül için yayımladığı taziye mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 4 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verdi. (DHA)

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