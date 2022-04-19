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Son Dakika: MSB acı haberi duyurdu! Pençe-Kilit operasyonunda 1 asker şehit

19.04.2022 23:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 19 Nisan 2022 tarihinde, P.Tğm. Kaan Kanlıkuyu, teröristler tarafından yapılan roketatarlı saldırı sonucunda şehit oldu.

Son Dakika: MSB acı haberi duyurdu! Pençe-Kilit operasyonunda 1 asker şehit

Son dakika haberine göre MSB tarafından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, teröristler tarafından yapılan roketatarlı saldırı sonucu Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu'nun şehit olduğu bildirildi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Pençe- Kilit Operasyon bölgesinde, 19 Nisan 2022 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu, teröristler tarafından yapılan roketatarlı saldırı sonucunda şehit olmuştur. Bölgede hava kuvvetleri ve ateş destek vasıtaları desteğinde operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

DHA

Son dakika: MSB acı haberi duyurdu: Pençe Kilit operasyonunda bir asker şehit olduSon dakika: MSB acı haberi duyurdu: Pençe Kilit operasyonunda bir asker şehit oldu


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Milli Savunma Bakanlığı
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