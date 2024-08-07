SON DAKİKA | MSB acı haberi duyurdu! Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp şehit oldu

Son dakika haberi: MSB'den yapılan açıklamada "Pençe- Kilit Harekat Bölgesinde, arama-tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucunda Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp şehit oldu." denildi. (DHA)

MSB'nin X hesabından yapılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler imzalı paylaşımda "Kahraman silah arkadaşımız, 7 Ağustos 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadeleri yer aldı.

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır