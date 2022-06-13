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  4. SON DAKİKA | MSB acı haberi duyurdu! Uzman Çavuş Ramazan Gök şehit oldu

SON DAKİKA | MSB acı haberi duyurdu! Uzman Çavuş Ramazan Gök şehit oldu

13.06.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Devam eden Pençe-Kilit Harekatı'ndan acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı, Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün şehit olduğunu duyurdu. Gök'ün şehadet haberi Tokat'taki ailesine ulaştı.

SON DAKİKA | MSB acı haberi duyurdu! Uzman Çavuş Ramazan Gök şehit oldu

Son dakika: Pençe-Kilit Harekatı'ndan tüm Türkiye'yi kahreden haber geldi. Devam eden operasyonda Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök şehit oldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şehit uzman çavuş Ramazan Gök için yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kahraman silah arkadaşımız 13 Haziran 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

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ŞEHİT ATEŞİ TOKAT'TA DÜŞTÜ

Şehidin Erbaa ilçesine bağlı Tosunlar köyünde yaşayan ailesine şehadet haberi Erbaa Kaymakamı İsmail Altan Demirayak ile askeri yetkililer tarafından verildi. Zarife ve Zülfü Gök çiftinin 3'ü erkek 5 çocuğundan birisi olan Ramazan Gök'ün bekar olduğu öğrenildi.

DSADAG


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