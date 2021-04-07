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  4. Son dakika! MSB acı haberi duyurdu: Zeytin Dalı Harekat bölgesindeki terör saldırısında 2 asker şehit oldu

Son dakika! MSB acı haberi duyurdu: Zeytin Dalı Harekat bölgesindeki terör saldırısında 2 asker şehit oldu

07.04.2021 22:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı Harekat bölgesinde gerçekleştirilen terör saldırısında 2 askerin şehit olduğunu, verilen karşılık sonucu en az 3 YPG/PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Son dakika! MSB acı haberi duyurdu: Zeytin Dalı Harekat bölgesindeki terör saldırısında 2 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

PKK/YPG terör örgütü tarafından Zeytin Dalı Harekât bölgesinde gerçekleştirilen saldırıda 2 Kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, verilen karşılık sonucu ilk belirlemelere göre en az 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

Bölgede belirlenen terör hedefleri ateş altına alınmaya devam edilmektedir. Şehit olan Kahraman silah arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, kıymetli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

KAHMARANMARAŞ'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Şehit olan iki askerden biri olan Kahramanmaraşlı Uzman Çavuş Ahmet Akdal’ın Onikişbuat ilçesi Yunus Emre Mahallesi’ndeki yakınlarına acı haberi askeri yetkililer verdi.

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Şehidin yakınları haber sonrası gözyaşlarına boğulurken, baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı.

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AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: BU SALDIRILARIN BEDELİNİ ÖDETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Zeytin Dalı Harekât bölgesinde, PKK/YPG terör örgütünün saldırısında şehit olan 2 Kahraman askerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun.
Teröristlere bu saldırıların bedelini ödetmeye devam edeceğiz. Terör asla başarılı olamayacak." ifadelerini kullandı.

AKŞENER: MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Zeytin Dalı Harekât bölgesinde PKK/ YPG terör örgütünün saldırısıyla şehit düşen kahraman askerlerimize Yüce Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

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