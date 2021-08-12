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Son Dakika: MSB açıkladı! 1 asker şehit oldu

12.08.2021 23:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek bölgesindeki saldırıda bir askerin şehit olduğunu açıkladı. MSB, 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Irak’ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü PKK’nın hain saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali’nin şehadet haberi ailesine verildi. Şehit Bali’nin birkaç gün önce nişanlandıktan sonra ailesiyle vedalaşarak Pençe-Şimşek Operasyonu’na katıldığı öğrenildi.

Son Dakika: MSB açıkladı! 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama; "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde bulunan bir üs bölgemize PKK’lı teröristlerce yapılan havan saldırısında bir kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kahraman silah arkadaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı ve sabır dileriz. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlere derhâl karşılık verilmiş, ilk belirlemelere göre 3 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Bölgede operasyonlarımız sürmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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ADIYAMAN'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Adıyaman’ın Besni ilçe nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali (27), Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak’ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek Operasyonu’nda terör örgütü PKK’nın hain saldırısı sonucu şehit düştü. Mehmet ve Fatma Bali çiftinin 4 çocuğundan biri olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali’nin şehadet haberi Besni ilçesi Erdemoğlu Mahallesi’ndeki ailesine Kaymakam Nazlı Demir ve askeri erkan tarafından verildi. Acı haberi alan Bali ailesi sinir krizi geçirdi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali’nin baba ocağına Türk bayrakları asıldı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali’nin birkaç gün önce izne geldiği, nişan töreni yaptığı ve tören sonrası ailesiyle vedalaşarak Pençe-Şimşek Operasyonu’na katıldığı öğrenildi.

Şehit Hakan Bali’nin babası olan ve diyaliz tedavisi gören Mehmet Bali’nin ise yaklaşık 1 yıl önce hayatını kaybettiği öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
şehit Milli Savunma Bakanlığı
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