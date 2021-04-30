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  4. Son Dakika: MSB acı haberi duyurdu! 2 asker şehit oldu

Son Dakika: MSB acı haberi duyurdu! 2 asker şehit oldu

30.04.2021 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Yıldırım harekatında bir askerin teröristlerin saldırısı sonucu, bir askerin ise ikmal sırasında helikopterden iniş esnasında düşme sonucu yaralanmasının ardından şehit düştüğünü duyurdu.

Son Dakika: MSB acı haberi duyurdu! 2 asker şehit oldu

MSB'den yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

"Irak’ın kuzeyinde icra edilen PENÇE YILDIRIM Harekâtı kapsamında 28 Nisan 2021 tarihinde güdümlü tanksavar silahı ile yapılan saldırı neticesinde yaralanarak hastaneye sevk edilen bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 30 Nisan 2021 tarihinde şehit olmuştur. PENÇE YILDIRIM Harekâtı kapsamında icra edilen ikmal faaliyeti sırasında, 30 Nisan 2021 tarihinde helikopterden iniş esnasında bir kahraman silah arkadaşımız düşme sonucu yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 30 Nisan 2021 tarihinde şehit olmuştur."


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şehit Milli Savunma Bakanlığı

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