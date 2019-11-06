Son dakika: MSB açıkladı: 24 saatte 11 taciz/saldırı gerçekleşti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'de yaşanan son gelişmeye ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık yapılan mutabakatlara rağmen terör örgütü YPG/PKK'nın taciz atışlarının sürdüğünü belirtti.

MSB yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"TSK tarafından Güvenli Bölge tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulurken, PKK/YPG’li teröristlerin ise Barış Pınarı Harekât bölgesine yönelik tacizleri sürüyor. Teröristler çoğunluğu havan ve tanksavar roketi olmak üzere son 24 saatte 11 taciz/saldırı gerçekleştirdi."

TSK tarafından Güvenli Bölge tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulurken, PKK/YPG’li teröristlerin ise Barış Pınarı Harekât bölgesine yönelik tacizleri sürüyor. Teröristler çoğunluğu havan ve tanksavar roketi olmak üzere son 24 saatte 11 taciz/saldırı gerçekleştirdi. pic.twitter.com/hqhdY2yYaZ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 6, 2019



