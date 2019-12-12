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Son dakika! MSB açıkladı: 5 terörist teslim oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.12.2019 11:27 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 5 teröristin teslim olduğunu açıkladı.

Son dakika! MSB açıkladı: 5 terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'da çözülmelerin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı terörist Silopi'de, Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 PKK/YPG'li terörist de Nusaybin'deki hudut karakolumuza teslim oldu." ifadesi kullanıldı.


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MSB PKK Silopi

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