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  4. Son Dakika! MSB açıkladı: 8'i FETÖ'cü 9 kişi yakalandı

Son Dakika! MSB açıkladı: 8'i FETÖ'cü 9 kişi yakalandı

23.04.2021 19:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSB: İpsala'dan yasa dışı olarak Yunanistan'a geçmeye çalışan 8'i FETÖ'cü 9 kişi yakalandı.

Son Dakika! MSB açıkladı: 8'i FETÖ'cü 9 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; İpsala'dan yasa dışı olarak Yunanistan'a geçmeye çalışan 8'i FETÖ'cü 9 kişi yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "FETÖ ile mücadelemiz hudutlarda da aralıksız devam ediyor. İpsala’dan yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 9 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. İpsala İlçe Jandarma K.lığına teslim edilen şahıslardan 8'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri yer aldı.


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Anahtar Kelimeler:
fetö Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan

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