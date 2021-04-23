Son Dakika! MSB açıkladı: 8'i FETÖ'cü 9 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; İpsala'dan yasa dışı olarak Yunanistan'a geçmeye çalışan 8'i FETÖ'cü 9 kişi yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "FETÖ ile mücadelemiz hudutlarda da aralıksız devam ediyor. İpsala’dan yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 9 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. İpsala İlçe Jandarma K.lığına teslim edilen şahıslardan 8'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri yer aldı.

FETÖ ile mücadelemiz hudutlarda da aralıksız devam ediyor. İpsala’dan yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 9 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. İpsala İlçe Jandarma K.lığına teslim edilen şahıslardan 8'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. pic.twitter.com/AaACYITxja — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 23, 2021



