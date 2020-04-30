HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: MSB açıkladı! İyon Denizi'nde arama-kurtarma çalışması başladı

Son dakika: MSB açıkladı! İyon Denizi'nde arama-kurtarma çalışması başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2020 09:29 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı(MSB), İyon Denizi'ne düşen NATO bünyesinde görev yapan Kanada birliklerine ait helikopter için arama-kurtarma çalışması başlatıldığını açıkladı.

Son dakika: MSB açıkladı! İyon Denizi'nde arama-kurtarma çalışması başladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "NATO SNMG-2’de görevli Kanada’ya ait FREDERICTON Fırkateyni’nin helikopteri dün akşam saat 20.00‘de İyon Denizi'ne düştü. SNMG-2’de görevli bulunan TCG SALİHREİS Fırkateynimiz ile İtalyan FASAN Fırkateyni, düşen helikopteri ve mürettebatını arama-kurtarma çalışması başlattı." ifadelerine yer verdi.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Doktor hem koronavirüsü yendi hem de hastasını kurtardıDoktor hem koronavirüsü yendi hem de hastasını kurtardı
Pandemi hastanesinde kaptığı koronayı yenip göreve döndüPandemi hastanesinde kaptığı koronayı yenip göreve döndü
Bademcik iltihabı savunmayı bozuyorBademcik iltihabı savunmayı bozuyor

En Çok Okunan Haberler

Kayıp sanılan kız çocuğu bakın nerede, ne yaparken bulundu

Kayıp sanılan kız çocuğu bakın nerede, ne yaparken bulundu

Emekli emniyet müdürü evinde böyle bulundu

Emekli emniyet müdürü evinde böyle bulundu

Ünlü sanatçı sağlık durumunu açıkladı

Ünlü sanatçı sağlık durumunu açıkladı

Evrim'den Acun'u şaşırtan sözler!

Evrim'den Acun'u şaşırtan sözler!

Endişe veren gelişme! Çocuklar arasında hızla yayılıyor

Endişe veren gelişme! Çocuklar arasında hızla yayılıyor

Okullar ne zaman açılacak? Bakan Selçuk açıkladı

Okullar ne zaman açılacak? Bakan Selçuk açıkladı

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Adana'da uygulamadan kaçan genci vuran polis açığa alındı

Adana'da uygulamadan kaçan genci vuran polis açığa alındı

Playstation 4

Playstation 4

Adana'da hareketli dakikalar! Bacağından vurularak yakalandı

Adana'da hareketli dakikalar! Bacağından vurularak yakalandı

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

Diğer Haberler
Kızılay'dan vatandaşlara kan bağışı çağrısı: Kritik seviyenin altına indi

Kızılay'dan flaş açıklama: Kritik seviyenin altına indi

Tarımın Koronavirüs Bilim Kurulu... Öneriler bir bir hayata geçiyor

Tarımın Koronavirüs Bilim Kurulu... Öneriler bir bir hayata geçiyor

Irak'tan getirilen 136 Türk, Afyonkarahisar'da karantinaya alındı

Irak'tan getirilen 136 Türk, Afyonkarahisar'da karantinaya alındı

Kritik uyarı: Ülkenin yüzde 70'inin bağımlılık tedavisi görmesi gerekecek

'Ülkenin yüzde 70'inin bağımlılık tedavisi görmesi gerekecek'

Koronavirüsü yenen hemşire, pandemi hastanesinde göreve başladı

Pandemi hastanesinde kaptığı koronayı yenip göreve döndü

Doktor hem koronavirüsü yendi hem de hastasını kurtardı

Hem koronavirüsü yendi hem de hastasını kurtardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.