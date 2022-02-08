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  4. Son dakika: MSB açıkladı! Teröristlere misliyle karşılık verildi

Son dakika: MSB açıkladı! Teröristlere misliyle karşılık verildi

08.02.2022 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "PKK/YPG’li teröristlerin Suriye’nin kuzeyinden Mardin’deki Akdoğan Hudut Karakolumuza yönelik gerçekleştirdikleri taciz ateşine güçlü bir karşılık verildi. Cezalandırma atışları sonucu en az 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi." denildi.

Son dakika: MSB açıkladı! Teröristlere misliyle karşılık verildi

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre PKK'lı teröristler Suriye'nin kuzeyinden Mardin'deki Akdoğan Hudut Karakoluna taciz ateşi açıldı ve bu ateşe güçlü bir karşılık verildi. İlk bilgilere göre 4 terörist etkisiz hale getirildi. MSB ayrıca, "Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG’li terörist de komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Nerede olursa olsun, teröristlerin saldırılarına etkili karşılık vererek hesap sormaya devam edeceğiz!" açıklamasıondan bulundu.

Ayrıntılar geliyor...

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Milli Savunma Bakanlığı
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