Son dakika: MSB'den ABD ve Fransa'ya tepki

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ABD ve Fransa'nın Barış Pınarı Harekatı'nı hedef alan kararlarına yaptığı açıklamayla sert tepki gösterdi.

MSB yaptığı açıklamada şu ifadeleri kulllandı:

"ABD'nin Barış Pınarı Harekatı’nı bahane ederek Ermeni soykırımı yasa tasarısını gündeme getirmesi ile ülkemize ve yöneticilere yönelik yaptırım kararı alması, hem 17 Ekim 2019 tarihinde imzalanan mutabakata hem de stratejik ortaklık ve NATO müttefikliği ruhuna aykırıdır.

Fransa Ulusal Meclisi’nin Barış Pınarı Harekatı’nı hedef alan kararı, başta Fransız halkı olmak üzere dünya kamuoyundan gerçekleri saklama ve çarpıtma gayretinden başka bir şey değildir."

ABD Temsilciler Meclisi ve Fransa Ulusal Meclisi’nin Kararları İle İlgili Basın Açıklamasıhttps://t.co/XB97RMMUcN pic.twitter.com/sieZMe3Rkz — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 3, 2019



