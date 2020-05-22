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  4. Son dakika: MSB'den celp açıklaması

Son dakika: MSB'den celp açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2020 13:52 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), celp işlemlerinin başlamasıyla ilgili olarak "Sevke tabi yükümlülerin seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Mayıs'ta e-Devlet üzerinden duyurulacak." açıklamasını yaptı.

Son dakika: MSB'den celp açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), celp işlemlerinin başlamasıyla ilgili olarak "Sevke tabi yükümlülerin seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Mayıs'ta e-Devlet üzerinden duyurulacak." açıklamasını yaptı.

Ayrıntılar birazdan...

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