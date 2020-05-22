Son dakika: MSB'den celp açıklaması

Milli Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131 (MSB), celp i\u015flemlerinin ba\u015flamas\u0131yla ilgili olarak "Sevke tabi y\u00fck\u00fcml\u00fclerin se\u00e7im ve s\u0131n\u0131fland\u0131rma sonu\u00e7lar\u0131 28 May\u0131s'ta e-Devlet \u00fczerinden duyurulacak." a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131 yapt\u0131. \nAyr\u0131nt\u0131lar birazdan...G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER S\u0131ra d\u0131\u015f\u0131 sosyal mesafe \u00f6nlemi!Diyarbak\u0131r'da ter\u00f6r operasyonu! Eski DBP ba\u015fkanlar\u0131na g\u00f6zalt\u0131Yok b\u00f6yle ilan: 15 g\u00fcn uyuyana 11 bin TL maa\u015f!