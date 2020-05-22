Son dakika: MSB'den celp açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), celp işlemlerinin başlamasıyla ilgili olarak "Sevke tabi yükümlülerin seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Mayıs'ta e-Devlet üzerinden duyurulacak." açıklamasını yaptı.

Ayrıntılar birazdan...

