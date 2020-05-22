Son dakika: MSB'den celp işlemleriyle ilgili flaş açıklama

“Bölgedeki barış ve huzurun devamı için keşif, gözetleme ve insani yardım/destek faaliyetlerine aralıksız olarak devam edilmektedir. Bu kapsamda PKK/YPG terör örgütü tarafından kullanılmaz hale getirilen Haseke ve kırsal kesimleri besleyen Allouk Su Tesisi’nin yeniden çalışması için onarım faaliyetleri başlatılmış, tesislerin yeniden kullanılır hale getirilmesi için büyük çaba harcanmış ve Kasım 2019’da Haseke ve kırsal kesimine su verilmeye başlanmıştır. Ancak Barış Pınarı bölgesinin güneyinde bulunan ve terör örgütü PKK/YPG kontrolünde olan Tişrin Hidroelektrik Santrali'nden sağlanan elektriğin terör örgütü tarafından kasıtlı olarak kesilmesi ve yetersiz gönderilmesi nedeniyle elektrik enerjisine ihtiyaç duyan su tesisleri yeterli seviyede çalıştırılamamıştır. Sık sık kesilen ve zaten yetersiz olan elektrik, başta Allouk Su Tesisi olmak üzere Resulayn ve Tel-Abyad’taki su kuyularının tam kapasite ile çalışmasını engellemiş, bölgede su sorunu yaşanmasına neden olmuş, kış koşullarında elektriksiz ve susuz yaşam, bölge halkına çok büyük sıkıntı ve zorluklar yaşatmıştır. Unsurlarımızın yoğun çabası ve RF ile kurulan temaslar sonucu 1 Nisan 2020’den itibaren bölgenin ihtiyacı olan 70 megawattlık elektrik ihtiyacının sadece 10 megawatlık kısmının temini sağlanmış ve gerek Tel-Abyad, gerekse Resulayn elektrik hatları ve trafo merkezlerinin büyük bir kısmı onarılmıştır. PKK/YPG terör örgütünün baskısı nedeniyle yetersiz olan ve sık sık kesilen elektriğe rağmen alınan ilave tedbirlerle Allouk Su Tesisleri'nden istifade eden Tel Tamir ve Haseke’de yaşayan insanların temiz su ihtiyacı Mart ayından itibaren karşılanmıştır. Sonuç olarak Covid-19 virüsünün oluşturduğu gündemden faydalanmak isteyen terör örgütü PKK/YPG’nin Haseke bölgesine giden suyun Türkiye tarafından kesildiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.”

BİN 445 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Terörle mücadele harekatının yurt içinde ve dışında aralıksız ve taarruz anlayışıyla devam ettiği belirtilirken, 1 Ocak’tan bu yana bütün operasyon bölgelerinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının bin 445 olduğu kaydedildi. Ayrıca son bir ay içerisinde PKK/KCK terör örgütünün barınma alanlarına yönelik olarak yurt içinde toplam 24 orta çaplı, 2 büyük çaplı operasyon icra edildiği belirtilerek, operasyonlarda son bir ay içerisinde 104 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Açıklamanın devamında şu bilgilere yer verildi:

“PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ile mücadeleye yönelik olarak hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde son bir ay içerisinde 110 bin paket sigara, 72 kilogram uyuşturucu, 98 bin adet uyuşturucu hap ile 10 adet piyade tüfeği ele geçirilmiştir. Ayrıca son bir ay içerisinde yasa dışı hudut geçiş teşebbüsünde bulunan toplam 533 şahıs yakalanmış, 10 bin 298 şahıs hududu geçmeden engellenmiş/geri itilmiştir. Bu şahıslar arasında 2 DEAŞ terör örgütü mensubu yakalanmış, 8 PKK/PYD-YPG TÖ mensubu ise teslim olmuştur. Libya ile ilgili olarak daha önce de ifade edildiği üzere amacımız Libyalıların öncülüğünde ve sahipliğinde istisnasız tüm Libya vatandaşlarını kapsayan, toprak bütünlüğünü ve ulusal birliğini sağlamış, bağımsız, egemen ve müreffeh bir Libya’nın oluşmasına katkı sağlamaktır. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri personeli tarafından BM’in tanıdığı Libya halkının meşru temsilcisi UMH’ne, U/A hukuka uygun olarak imzalanmış ikili anlaşmalar çerçevesinde askeri eğitim ve danışmanlık desteği verilmeye devam edilmektedir.”