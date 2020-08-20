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  4. Son dakika: MSB'den flaş Oruç Reis açıklaması!

Son dakika: MSB'den flaş Oruç Reis açıklaması!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2020 17:52 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Türk Deniz Kuvvetlerine ait fırkateyn ve korvetler, ülkemizin Doğu Akdeniz’deki yetki alanlarında araştırma yapan ORUÇREİS gemisine refakat ve koruma görevine kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

Son dakika: MSB'den flaş Oruç Reis açıklaması!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Türk Deniz Kuvvetlerine ait fırkateyn ve korvetler, ülkemizin Doğu Akdeniz’deki yetki alanlarında araştırma yapan ORUÇREİS gemisine refakat ve koruma görevine kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

Ayrıntılar geliyor...

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