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Son dakika: MSB'den güvenli bölge açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 14:47 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), güvenli bölgeye ilişkin olarak "ABD ile koordineli bir şekilde Suriye kuzeyinde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge kapsamında; Şanlıurfa'da kurulacak Müşterek Harekat Merkezinin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir." açıklamasını yaptı.

Son dakika: MSB'den güvenli bölge açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde ABD ile müşterek oluşturulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin açıklama yaptı. Şanlıurfa'da kurulacak Müşterek Harekat Merkezi'nin kurulması için çalışmaların devam ettiği belirtilen açıklamada bölgede İnsansız Hava Araçları'nın (İHA) uçuşlara başladığı ifade edildi.

İşte MSB'nin açıklamasından satır başları:

"ABD ile koordineli bir şekilde Suriye kuzeyinde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge kapsamında; Şanlıurfa'da kurulacak Müşterek Harekat Merkezinin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir.

Bölgede İnsansız Hava Araçlarımız görev icra etmeye başlamıştır."


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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı güvenli bölge

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