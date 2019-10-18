HABER

Son dakika! MSB'den kimyasal silah iddialarıyla ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 22:04 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığınca, dış basında gündeme getirilen "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kimyasal silah kullanıldığı"na yönelik iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu bildirildi.

Son dakika! MSB'den kimyasal silah iddialarıyla ilgili açıklama

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Barış Pınarı Harekatı'nın planlama ve icrasında sadece teröristlerin ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçlerin hedef alındığı, sivil/masum kişiler, harekat bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarısına gölge düşürmek isteyen çevrelerce özellikle dış basında gündeme getirilen 'Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kimyasal silah kullanıldığına' yönelik iddialar tamamen gerçek dışıdır. Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından uluslararası hukuk ve anlaşmalar tarafından yasaklanmış mühimmat kullanılmamaktadır. Bu tür mühimmat Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunmamaktadır."

(AA)

PARTNER Yıllardır birbirini arayan kardeşler komşu çıktı! Yıllardır birbirini arayan kardeşler komşu çıktı!
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Esper ile telefonda görüştüMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Esper ile telefonda görüştü
Suriye’de yakalanan IŞİD'liler Türkiye’ye getiriliyorSuriye’de yakalanan IŞİD'liler Türkiye’ye getiriliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
MSB Son dakika kimyasal silah

En Çok Okunan Haberler

Fransa'dan Erdoğan'la görüşme açıklaması: Karar verdik!

Fransa'dan Erdoğan'la görüşme açıklaması: Karar verdik!

Trump'ın skandal mektubuyla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama

Trump'ın skandal mektubuyla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama

Türkiye-ABD anlaşması sonrası HDP'den ilk açıklama!

Türkiye-ABD anlaşması sonrası HDP'den ilk açıklama!

İbrahim Kalın duyurdu! Nuri Pakdil hayatını kaybetti

İbrahim Kalın duyurdu! Nuri Pakdil hayatını kaybetti

Kucakta dansın sonu kötü bitti!

Kucakta dansın sonu kötü bitti!

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suriye’de yakalanan IŞİD'liler Türkiye’ye getiriliyor

Suriye’de yakalanan IŞİD'liler Türkiye’ye getiriliyor

Son dakika! Trump görüşmesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama

Erdoğan'dan Trump ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan kimyasal silah iddialarına sert cevap

Dışişleri Bakanlığı'ndan kimyasal silah iddialarına sert cevap

Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü kapatan kişi tutuklandı!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü kapatmıştı!

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı: PKK/YPG’nin güvenli bölgeden geri çekilmesi yakından takip edilmektedir

MSB'den açıklama: Yakından takip ediliyor

Türkiye bu cinayeti konuşmuştu! Hakim karşısında kan donduran sözler

Türkiye bu cinayeti konuşmuştu! Hakim karşısında kan donduran sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.