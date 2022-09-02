HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: MSB'den NATO'ya '30 Ağustos' tepkisi: Kabul edilemez

Son dakika: MSB'den NATO'ya '30 Ağustos' tepkisi: Kabul edilemez

02.09.2022 20:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, NATO Müttefik Kara Komutanlığının 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladığı, ardından da sildiği gönderiyle ilgili Milli Savunma Bakanlığından açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "NATO Müttefik Kara Komutanlığının 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’nü kutladığı sosyal medya paylaşımını, bir başka NATO üyesinin bencil ve şımarık tavrı üzerine iradesini devretmek anlamına gelecek şekilde kaldırması kabul edilemez." ifadelerine yer verildi.

Son dakika: MSB'den NATO'ya '30 Ağustos' tepkisi: Kabul edilemez

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı'nca (MSB), NATO Müttefik Kara Komutanlığı'nın (LANDCOM) 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutladığı sosyal medya paylaşımının silinmesine ilişkin, "Zafer Bayramı'na yapılan atfın, bu kez uçaklarımıza radar kilidi atarak NATO görevlerini bile sabote etmekten çekinmeyen bir ülkenin mesnetsiz talebi üzerine silinmesi, NATO'nun kurumsal kimliğine ve saygınlığına büyük zarar vermiştir." açıklaması yapıldı.

"NATO'NUN KURUMSAL KİMLİĞİNE VE SAYGINLIĞINA BÜYÜK ZARAR VERMİŞTİR"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "NATO Müttefik Kara Komutanlığı'nın 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutladığı sosyal medya paylaşımını, bir başka NATO üyesinin bencil ve şımarık tavrı üzerine iradesini devretmek anlamına gelecek şekilde kaldırması kabul edilemez. 30 Ağustos'a Türkiye Cumhuriyeti'nin verdiği resmi isim 'Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'dür. Bu milletimizin iradesidir ve değiştirilemez. Yıllardır hiçbir sorun teşkil etmeyen ve itiraz edilmeyen Zafer Bayramı'na yapılan atfın, bu kez uçaklarımıza radar kilidi atarak NATO görevlerini bile sabote etmekten çekinmeyen bir ülkenin mesnetsiz talebi üzerine silinmesi, NATO'nun kurumsal kimliğine ve saygınlığına büyük zarar vermiştir" denildi.

CE

'Zafer Bayramı' yazılsa da yazılmasa da Türkiye'nin 1922'de zafer kazandığı gerçeğinin değiştirilemeyeceği belirtilen açıklamada, "Birlikte çalışma ve müttefiklik ruhu; NATO'nun güçlü olmasındaki temel ilkelerdir. 70 yıldır yükümlülüklerini eksiksiz yerine getiren bir NATO üyesi olarak beklentimiz, sorumlulukların dayanışma ruhu içerisinde yerine getirilmesi ve tarafsızlığın korunmasıdır. Bu vesileyle; asil milletimizin 30 Ağustos 'Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Gününü' bir kez daha kutluyoruz" ifadelerine yer verildi. (DHA)

NATO, Yunanistan'ın tepkisinin ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajını sildiNATO, Yunanistan'ın tepkisinin ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajını sildi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki, Twitter'da tek kelimelik yeni akım, Gülşen için istenilen ceza...Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki, Twitter'da tek kelimelik yeni akım, Gülşen için istenilen ceza...
Beykoz'a giriş çıkışlar kapalı mı? Belediyeden flaş açıklamaBeykoz'a giriş çıkışlar kapalı mı? Belediyeden flaş açıklama
'Afgan ev sahibi' polemiği! 'İçişleri Bakanlığı yerine şaşırıp...''Afgan ev sahibi' polemiği! 'İçişleri Bakanlığı yerine şaşırıp...'
Anahtar Kelimeler:
NATO msb
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gram altın için dikkat çeken tahmin!

Gram altın için dikkat çeken tahmin!

Twitter'da yeni akım, dünya bunu konuşuyor!

Twitter'da yeni akım, dünya bunu konuşuyor!

EYT'de formül netleşiyor! İşte detaylar

EYT'de formül netleşiyor! İşte detaylar

Milyonlarca kişi karantinaya girecek! Marketlere hücum ettiler

Milyonlarca kişi karantinaya girecek! Marketlere hücum ettiler

Savaş çanları çalıyor! Bir ilk yaşandı: Başka bir seçeneğimiz yoktu

Savaş çanları çalıyor! Bir ilk yaşandı: Başka bir seçeneğimiz yoktu

Meteoroloji'den uyarı geldi! Hafta başından itibaren...

Meteoroloji'den uyarı geldi! Hafta başından itibaren...

İlginizi Çekebilir

Dünya bu olayı konuşuyor! Herkesin içinde yüzüne silah doğrulttu

Dünya bu olayı konuşuyor! Herkesin içinde yüzüne silah doğrulttu

Riskten hızla uzaklaşmak için ayda 21 kez...

Riskten hızla uzaklaşmak için ayda 21 kez...

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlara bakmadan geçmeyin

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlara bakmadan geçmeyin

Her şey o diziyle başladı! Uzmanlar çaresiz: Üzerine işemeyin

Her şey o diziyle başladı! Uzmanlar çaresiz: Üzerine işemeyin

Tasarım vajinası için servet harcadı! Kâbusu yaşadı

Tasarım vajinası için servet harcadı! Kâbusu yaşadı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.