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Son dakika: MSB'den ortak devriye açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 16:18 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde Rusya ile yapılan 5'inci ortak devriye ilişkin açıklama yaptı.

Son dakika: MSB'den ortak devriye açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde Rusya ile yapılan 5'inci ortak devriye ilişkin "Fırat’ın doğusunda Ayn el Arap bölgesinde icra edilen Türk-Rus beşinci kara devriyesi; provokatörlerin kışkırtmalarına rağmen personelimizin ve halkın güvenliğine ilişkin gerekli dikkat ve hassasiyet gösterilerek devam ediyor." açıklamasını yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
MSB ortak devriye Rusya

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