Son dakika: MSB'den ortak devriye açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde Rusya ile yapılan 5'inci ortak devriye ilişkin "Fırat’ın doğusunda Ayn el Arap bölgesinde icra edilen Türk-Rus beşinci kara devriyesi; provokatörlerin kışkırtmalarına rağmen personelimizin ve halkın güvenliğine ilişkin gerekli dikkat ve hassasiyet gösterilerek devam ediyor." açıklamasını yaptı.

Fırat’ın doğusunda Ayn el Arap bölgesinde icra edilen Türk-Rus beşinci kara devriyesi; provokatörlerin kışkırtmalarına rağmen personelimizin ve halkın güvenliğine ilişkin gerekli dikkat ve hassasiyet gösterilerek devam ediyor. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 12, 2019



