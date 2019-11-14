Son dakika: MSB'den Rusya ile ortak devriye açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Rusya ile 6'ıncısı yapılan ortak kara devriyesinin tamamlandığını açıkladı.

MSB yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Fırat’ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA’larla iştirak ettiği altıncı ortak kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı."

Fırat’ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA’larla iştirak ettiği altıncı ortak kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı.https://t.co/DRuKtbwiE9#MSB #TSK pic.twitter.com/GFNEh345zN — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 14, 2019



