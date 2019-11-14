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Son dakika: MSB'den Rusya ile ortak devriye açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 12:13 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Soçi Mutabakatı kapsamında Türkiye ve Rusya arasında bugün 6'ıncısı yapılan ortak kara devriyesi tamamlandı.

Son dakika: MSB'den Rusya ile ortak devriye açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Rusya ile 6'ıncısı yapılan ortak kara devriyesinin tamamlandığını açıkladı.

MSB yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Fırat’ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA’larla iştirak ettiği altıncı ortak kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı."


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Anahtar Kelimeler:
Rusya ortak devriye MSB

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