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Son dakika! MSB'den 'Şırnak'ta üs bölgesine saldırı' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 07:52 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, bazı sosyal medya hesaplarından Şırnak’ta bir üs bölgemize saldırı olduğuna dair yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Son dakika! MSB'den 'Şırnak'ta üs bölgesine saldırı' açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı sosyal medya hesaplarından Şırnak’ta bir üs bölgemize saldırı olduğuna dair yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır"

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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı şırnak saldırı

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