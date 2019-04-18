Son dakika! MSB'den 'Şırnak'ta üs bölgesine saldırı' açıklaması

Milli Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131'ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada \u015fu ifadeler kullan\u0131ld\u0131:\n"Baz\u0131 sosyal medya hesaplar\u0131ndan \u015e\u0131rnak\u2019ta bir \u00fcs b\u00f6lgemize sald\u0131r\u0131 oldu\u011funa dair yap\u0131lan payla\u015f\u0131mlar ger\u00e7e\u011fi yans\u0131tmamaktad\u0131r"\nPARTNERY\u0131l\u0131n otomobili o se\u00e7ildi! Hatay\u2019da sa\u011fanak sele neden oldu, bir okulun istinat duvar\u0131 y\u0131k\u0131ld\u0131Diyanet, m\u00fcft\u00fc yard\u0131mc\u0131s\u0131 ve m\u00fcft\u00fc atayacak!
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