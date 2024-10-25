Son dakika| MSB duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Pençe - Kaplan Operasyon Bölgesinde, 25 Ekim 2024 tarihinde, bir Üs Bölgesinde rahatsızlanan Tank Sözleşmeli Er Kander Babür’ün, Üs Bölgesi revirinde ilk müdahalesi yapılmış, ileri tetkik ve tedavi maksadıyla helikopterle Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kahraman silah arkadaşımız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu." ifadelerini kullandı.