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  4. Son dakika| MSB duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu

Son dakika| MSB duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
25.10.2024 23:34
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MSB acı haberi duyurdu. Pençe - Kaplan Operasyon Bölgesinde rahatsızlanan Tank Sözleşmeli Er Kander Babür, Üs Bölgesinde rahatsızlandı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Son dakika| MSB duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Pençe - Kaplan Operasyon Bölgesinde, 25 Ekim 2024 tarihinde, bir Üs Bölgesinde rahatsızlanan Tank Sözleşmeli Er Kander Babür’ün, Üs Bölgesi revirinde ilk müdahalesi yapılmış, ileri tetkik ve tedavi maksadıyla helikopterle Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kahraman silah arkadaşımız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu." ifadelerini kullandı.

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