SON DAKİKA | MSB duyurdu: 11 terörist etkisiz hale getirildi!

MSB'den yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde devam eden operasyonlarda 11 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi. MSB'den yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 10 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 1 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz."

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 10 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 1 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.



Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez,… pic.twitter.com/bouAsl1iB6 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 30, 2024

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır