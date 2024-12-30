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  4. SON DAKİKA | MSB duyurdu: 11 terörist etkisiz hale getirildi!

SON DAKİKA | MSB duyurdu: 11 terörist etkisiz hale getirildi!

30.12.2024 11:29
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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Suriye'nin kuzeyinde icra edilen Fırat Kalkanı operasyon bölgesinde 10 PKK/YPG'li, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ise 1 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

SON DAKİKA | MSB duyurdu: 11 terörist etkisiz hale getirildi!

MSB'den yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde devam eden operasyonlarda 11 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi. MSB'den yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 10 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 1 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz."

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
msb
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