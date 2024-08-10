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  4. SON DAKİKA | MSB duyurdu! 12 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA | MSB duyurdu! 12 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

10.08.2024 14:03
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Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen 12 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

SON DAKİKA | MSB duyurdu! 12 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: MSB'den yapılan açıklamada "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 12 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi" ifadeleri kullanıldı. (DHA)

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"TERÖR KORİDORUNA İZİN VERMEDİK, VERMEYECEĞİZ"

Açıklamanın tamamında şu ifadeler kullanıldı:

"Güneyimizde oluşturulmak istenen terör koridoruna izin vermedik, vermeyeceğiz!

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Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 12 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.

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Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam edeceğiz!"
Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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