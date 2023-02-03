SON DAKİKA | MSB duyurdu! 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi

Son dakika haberi: MSB'den yapılan açıklamada "Bizi ne kar, ne yağmur, ne fırtına ne de zorlu arazi şartları durdurabilir! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!" ifadeleri kullanıldı.

Bizi ne kar, ne yağmur, ne fırtına ne de zorlu arazi şartları durdurabilir!



Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek! #MSB pic.twitter.com/OZu4Rd6kv2 February 3, 2023



