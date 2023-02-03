HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | MSB duyurdu! 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi

SON DAKİKA | MSB duyurdu! 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi

03.02.2023 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

SON DAKİKA | MSB duyurdu! 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi

Son dakika haberi: MSB'den yapılan açıklamada "Bizi ne kar, ne yağmur, ne fırtına ne de zorlu arazi şartları durdurabilir! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!" ifadeleri kullanıldı.

msb2


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bazı konsoloslukların kapatılmasına Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama Bazı konsoloslukların kapatılmasına Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama
YÖK Kanunu kabul edildiYÖK Kanunu kabul edildi
Vahşet! 3 kişi kafalarından vurulmuş halde bulunduVahşet! 3 kişi kafalarından vurulmuş halde bulundu
Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

İkinci el konut projesi geliyor! 0,99'a kredi ve 180 ay vade

İkinci el konut projesi geliyor! 0,99'a kredi ve 180 ay vade

''Adana Demirspor Fenerbahçe maçında şike yapıldı'' dedi

''Adana Demirspor Fenerbahçe maçında şike yapıldı'' dedi

Cezaevinde liste yaptı, çıkar çıkmaz 'intikam' planını devreye soktu!

Cezaevinde liste yaptı, çıkar çıkmaz 'intikam' planını devreye soktu!

Kulisler hareketlendi! İki parti Cumhur İttifakı'na mı katılıyor?

Kulisler hareketlendi! İki parti Cumhur İttifakı'na mı katılıyor?

Akşener formülü hazır! CHP'nin planı kulislere sızdı: "Adaylığını açıklamayacak"

Akşener formülü hazır! CHP'nin planı kulislere sızdı: "Adaylığını açıklamayacak"

Ev sahibinden 'pes' dedirten oyun! Gerçeği güvenlik kameraları ortaya çıkardı

Ev sahibinden 'pes' dedirten oyun! Gerçeği güvenlik kameraları ortaya çıkardı

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.