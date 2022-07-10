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  4. Son Dakika: MSB duyurdu! 2 PKK’lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi

Son Dakika: MSB duyurdu! 2 PKK’lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi

10.07.2022 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Terörist neredeyse hedefimiz orası. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadeleri kullanıldı. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son Dakika: MSB duyurdu! 2 PKK’lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: MSB'den yapılan açıklamada "Terörist neredeyse hedefimiz orası. Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
pkk Milli Savunma Bakanlığı
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