Son Dakika: MSB duyurdu! 2 PKK’lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: MSB'den yapılan açıklamada "Terörist neredeyse hedefimiz orası. Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi. (DHA)

Terörist neredeyse hedefimiz orası!



Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.



Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!#MSB pic.twitter.com/yEfg3mLGSh — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 10, 2022



