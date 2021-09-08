HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika! MSB duyurdu: 4 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildi

Son Dakika! MSB duyurdu: 4 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildi

08.09.2021 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı, 4 PKK/YPG’li teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB'den yapılan açıklamada "Bugün, bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 17 oldu." ifadeleri kullanıldı.

Son Dakika! MSB duyurdu: 4 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığınca Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Son Dakika: Saldırı hazırlığındaki 13 terörist etkisiz hale getirildiSon Dakika: Saldırı hazırlığındaki 13 terörist etkisiz hale getirildi

TOPLAM SAYI 17 OLDU

MSB'den yapılan açıklamada "Kahraman Mehmetçik, Suriye’nin kuzeyindeki teröristlere misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist daha başarılı şekilde etkisiz hâle getirildi. Bugün, bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 17 oldu." ifadeleri kullanıldı.

3b3f3c3ea3423ec51761bf3fa3e64c2f

İÇİŞLERİ: DİYARBAKIR'DA 2 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan İçişleri Bakanlığı, 'Eren-2' operasyonları kapsamında, Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Eren-2 Operasyonları kapsamında; Diyarbakır Dicle ilçesi Kurşunlu Mahallesi kırsalında, İl Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Jandarma Komando birliklerince J-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda, 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir" denildi.

(İHA/DHA/AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gamze Açar davasında sanıklardan şoke eden sözler: Sakın dokunma numara yapıyorGamze Açar davasında sanıklardan şoke eden sözler: Sakın dokunma numara yapıyor
Tüyler ürperten görüntü! Bir anda hareket etmeye başladıTüyler ürperten görüntü! Bir anda hareket etmeye başladı
Türkiye-Mısır heyetlerinin ikinci görüşmesi gerçekleştirildiTürkiye-Mısır heyetlerinin ikinci görüşmesi gerçekleştirildi
Anahtar Kelimeler:
ypg pkk Milli Savunma Bakanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması!

Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması!

Tüyler ürperten görüntü! Sandalye bir anda hareket etti

Tüyler ürperten görüntü! Sandalye bir anda hareket etti

Rıdvan Dilmen'in asgari ücret yorumu olay oldu

Rıdvan Dilmen'in asgari ücret yorumu olay oldu

Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti!

Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti!

Ronaldo’nun tek gecelik aşkı Natacha Rodrigues'ten bomba açıklamalar

Ronaldo’nun tek gecelik aşkı Natacha Rodrigues'ten bomba açıklamalar

Bu belirtilere dikkat! "Test sonucu negatif olsa bile..."

Bu belirtilere dikkat! "Test sonucu negatif olsa bile..."

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkez Bankası'nın döviz rezervini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkez Bankası'nın döviz rezervini açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Şoke eden anlar! Halay çekerken hayatını kaybetti

Şoke eden anlar! Halay çekerken hayatını kaybetti

Aldığı kömür torbasından çıktı: Televizyona yaklaştırdık renk değiştirdi

Aldığı kömür torbasından çıktı: Televizyona yaklaştırdık renk değiştirdi

İnanılmaz görüntü! Kadınların ellerini ve ayaklarını bağlayıp...

İnanılmaz görüntü! Kadınların ellerini ve ayaklarını bağlayıp...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.