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  4. SON DAKİKA | MSB duyurdu! 6 mağara ve tünelde PKK’lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

SON DAKİKA | MSB duyurdu! 6 mağara ve tünelde PKK’lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

27.07.2024 13:00
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Son dakika haberi: MSB, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 mağara ve tünelde PKK’lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.

SON DAKİKA | MSB duyurdu! 6 mağara ve tünelde PKK’lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 mağara ve tünelde PKK’lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi." denildi. (DHA)

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlere darbe vurmaya devam ediyoruz.

Operasyon bölgesinde tespit edilen 6 adet mağara/tünelde PKK’lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler;

  • 3 adet el bombası,
  • 2 adet RPG-7 roketatar mühimmatı ile yapılmış EYP,
  • 2 adet anti-personel mayın,
  • 1 adet EYP ile güçlendirilmiş mayın,
  • 1 adet mayın,
  • 2 adet el yapımı havan,
  • 35 adet Doçka makineli tüfek mühimmatı,
  • 1 adet sis mühimmatı,
  • 1 adet 120 mm havan mühimmatı,
  • 1 adet 81 mm havan mühimmatı,
  • 2 adet sinyal tespit cihazı,
  • 2 adet alpha-fire düzenek,
  • 1 adet havan mühimmat deposu,
  • 8 adet mühimmat kutusu,
  • 3 adet mutfak tüpü,
  • 7 adet yakıt dolu bidon,
  • 1 adet yıkılmış/terkedilmiş sığınak,
  • 1 adet su havuzu.

Kahraman Mehmetçik, teröristlerin inlerine girmeye devam edecek!"

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Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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