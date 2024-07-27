SON DAKİKA | MSB duyurdu! 6 mağara ve tünelde PKK’lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 mağara ve tünelde PKK’lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi." denildi. (DHA)
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlere darbe vurmaya devam ediyoruz.
Operasyon bölgesinde tespit edilen 6 adet mağara/tünelde PKK’lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemeler;
Kahraman Mehmetçik, teröristlerin inlerine girmeye devam edecek!"