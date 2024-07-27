SON DAKİKA | MSB duyurdu! 6 mağara ve tünelde PKK’lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 mağara ve tünelde PKK’lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi." denildi. (DHA)

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlere darbe vurmaya devam ediyoruz.

Operasyon bölgesinde tespit edilen 6 adet mağara/tünelde PKK’lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler;

3 adet el bombası,

2 adet RPG-7 roketatar mühimmatı ile yapılmış EYP,

2 adet anti-personel mayın,

1 adet EYP ile güçlendirilmiş mayın,

1 adet mayın,

2 adet el yapımı havan,

35 adet Doçka makineli tüfek mühimmatı,

1 adet sis mühimmatı,

1 adet 120 mm havan mühimmatı,

1 adet 81 mm havan mühimmatı,

2 adet sinyal tespit cihazı,

2 adet alpha-fire düzenek,

1 adet havan mühimmat deposu,

8 adet mühimmat kutusu,

3 adet mutfak tüpü,

7 adet yakıt dolu bidon,

1 adet yıkılmış/terkedilmiş sığınak,

1 adet su havuzu.

Kahraman Mehmetçik, teröristlerin inlerine girmeye devam edecek!"



Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır