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  4. Son Dakika: MSB duyurdu! 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Son Dakika: MSB duyurdu! 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

24.10.2022 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son Dakika: MSB duyurdu! 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: MSB'den yapılan açıklamada "Tek amacı bölgeyi kana bulamak olan teröristleri hak ettikleri şekilde cezalandırmaya devam ediyoruz! Kahraman Mehmetçik, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğunu tespit ettiği 6 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadeleri kullanıldı.


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Milli Savunma Bakanlığı terörist

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