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  4. Son dakika: MSB duyurdu! 6 Yunan F-16'sı havada önlendi

Son dakika: MSB duyurdu! 6 Yunan F-16'sı havada önlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2020 20:54 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Navtex ilan edilen bölgeye yaklaşan Yunanistan'a ait 6 adet F-16 uçağının havada önlendiğini açıkladı. Doğu Akdeniz'de eğitimlere katılan denizcilerle ilgili de açıklamada bulunan Bakanlık, İtalyan Muhribi Its Durand De La Penne ile deniz eğitimi gerçekleştirildiğini vurguladı.

Son dakika: MSB duyurdu! 6 Yunan F-16'sı havada önlendi

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

27 Ağustos 2020 tarihinde Türk Hava kuvvetlerine ait radar sistemleri tarafından Girit Adası’ndan kalkan ve GKRY’ye doğru giden 6 adet F-16 uçağı tespit edilmiştir.

Navtex ilan edilen bölgeye yaklaşan söz konusu askeri trafiklere gözle teşhis sağlamak ve bölgeden uzaklaştırmak maksadıyla Türk Hava kuvvetlerine ait F-16 uçakları tarafından Kıbrıs adasının güneybatısında önleme yapılmış, uçakların Yunanistan’a ait olduğu teşhis edilmiş ve bölgeden uzaklaştırılmıştır.

Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz, Doğu Akdeniz’de de hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak konusunda sonsuz bir kararlılıkla çalışmalarına devam etmektedir.

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