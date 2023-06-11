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Son dakika: MSB duyurdu: 7 terörist etkisiz hale getirildi

11.06.2023 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı Terör örgütü PKK/YPG'nin Fırat Kalkanı Cibrin Üs bölgesi ile Öncüpınar polis yerleşkesine yönelik saldırına karşılık verildiğini, 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Son dakika: MSB duyurdu: 7 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı, Kilis'in Öncüpınar bölgesine gerçekleştirilen roket saldırısına karşılık gerçekleştirilen meşru müdafaa atışlarıyla, PKK/YPG'nin sözde 2 yöneticisinin de aralarında olduğu 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütü PKK/YPG tarafından Fırat Kalkanı bölgesindeki Cibrin Üs bölgesi ile Öncüpınar polis yerleşkesine eş zamanlı olarak havan/çok namlulu roket atar tacizi gerçekleştirilmiştir. Tacizde asker ve polislerimiz ile üs bölgelerinde hasar zayiat yoktur. Saldırının gerçekleştirildiği yerler belirlenerek derhal Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından güçlü şekilde vurulmaya başlanmıştır. İlk belirlemelere göre aralarında terör örgütünün sözde 2 yöneticisinin de olduğu 7 terörist etkisiz hale getirilmiş, sözde bir karargah imha edilmiştir. Teröristlerin saldırı girişimlerini hiçbir zaman karşılıksız bırakmayan Mehmetçik, teröristlere ait birçok hedefi etkili şekilde vurmaya devam etmektedir." (DHA)

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