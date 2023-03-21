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SON DAKİKA | MSB duyurdu! Askerlik işlemleri artık e-Devlet'te

21.03.2023 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), askerlik işlemleriyle ilgili dikkat çeken bir duyuruda bulundu. e-Devlet üzerinden hizmete sunulan 'Askerliğim' bütünleşik hizmeti sayesinde artık askerlikle ilgili iş ve işlemler dijital ortamda tek nokta üzerinden yapılabilecek. İşte detaylar...

SON DAKİKA | MSB duyurdu! Askerlik işlemleri artık e-Devlet'te

Son dakika haberine göre MSB, askerlikle ilgili iş ve işlemlerin dijital ortamda tek nokta üzerinden yapılabilmesine imkan sağlayan 'Askerliğim' bütünleşik hizmetinin, e-Devlet'ten hizmete sunulduğunu duyurdu.

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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Askerliğim' bütünleşik hizmeti e-Devlet portalı (www.turkiye.gov.tr) üzerinden hizmete sunulmuştur. Vatandaşlarımız e-Devlet portalında 'Askerliğim' sekmesine giriş yaptığında, ilgili bölüme otomatik olarak yönlendirilecektir. Bu kapsamda, askerlik çağı, yoklama, celp ve sevk, muvazzaflık ve yedeklik dönemlerini içeren tüm işlemlere kolaylıkla erişebilecektir. Söz konusu hizmet ile askerlik çağına gelmiş gençlerimizden terhis olmuş vatandaşlarımıza kadar tüm süreci kapsayan askerlikle ilgili iş ve işlemler dijital ortamda tek nokta üzerinden yapılabilecektir" denildi.

(DHA)

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