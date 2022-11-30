SON DAKİKA | MSB duyurdu: Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı Austin ile görüştü! İşte ele alınan konular

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin'in telefonda görüştüğünü duyurdu.

"OPERASYONLARDAKİ TEK HEDEF TERÖRİSTLER"

İkili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı görüşmede, Bakan Akar tarafından; Türkiye ve ABD’nin iki önemli müttefik olduğu, milletimizin ve sınırlarımızın güvenliğini sağlamak üzere Birleşmiş Milletler şartının 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız kapsamında terörle mücadele operasyonlarının yapıldığı, terörle mücadelede iş birliği ve dayanışmanın bölgesel ve küresel barış ve güvenliğe katkı sağlayacağı, bu kapsamda DEAŞ ve diğer tüm terör örgütlerine karşı iş birliğine hazır olduğumuz, operasyonlarda tek hedefin teröristler olduğu, koalisyon güçlerine veya sivillere zarar verilmesinin asla söz konusu olmadığı vurgulandı. (İHA/DHA)