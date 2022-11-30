HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | MSB duyurdu: Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı Austin ile görüştü! İşte ele alınan konular

SON DAKİKA | MSB duyurdu: Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı Austin ile görüştü! İşte ele alınan konular

30.11.2022 23:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü.

SON DAKİKA | MSB duyurdu: Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı Austin ile görüştü! İşte ele alınan konular

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin'in telefonda görüştüğünü duyurdu.

akariç2

"OPERASYONLARDAKİ TEK HEDEF TERÖRİSTLER"

İkili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı görüşmede, Bakan Akar tarafından; Türkiye ve ABD’nin iki önemli müttefik olduğu, milletimizin ve sınırlarımızın güvenliğini sağlamak üzere Birleşmiş Milletler şartının 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız kapsamında terörle mücadele operasyonlarının yapıldığı, terörle mücadelede iş birliği ve dayanışmanın bölgesel ve küresel barış ve güvenliğe katkı sağlayacağı, bu kapsamda DEAŞ ve diğer tüm terör örgütlerine karşı iş birliğine hazır olduğumuz, operasyonlarda tek hedefin teröristler olduğu, koalisyon güçlerine veya sivillere zarar verilmesinin asla söz konusu olmadığı vurgulandı. (İHA/DHA)

Fi1qn_RXEAUI7j-

Milli Savunma Bakanı Akar, İsrailli mevkidaşı ile görüştü Milli Savunma Bakanı Akar, İsrailli mevkidaşı ile görüştü

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İBB Başkanı İmamoğlu'na depremzede kadından tepki!İBB Başkanı İmamoğlu'na depremzede kadından tepki!
Sahte doktorla ilgili çarpıcı detay! Sevgilisi varken görüştüğü kişi foyasını ortaya çıkardıSahte doktorla ilgili çarpıcı detay! Sevgilisi varken görüştüğü kişi foyasını ortaya çıkardı
Karadeniz kıyılarında ortaya çıktı... 'Zehirleyici etkisi var'Karadeniz kıyılarında ortaya çıktı... 'Zehirleyici etkisi var'
Anahtar Kelimeler:
Hulusi Akar

En Çok Okunan Haberler

Herkesi ilgilendiren EYT sözleri! 2 milyon kişi...

Herkesi ilgilendiren EYT sözleri! 2 milyon kişi...

Dünya Kupası'nda birlikte oldular iddiasına fotoğraflı yanıt

Dünya Kupası'nda birlikte oldular iddiasına fotoğraflı yanıt

Hortumla dövüp, bıçaklayarak öldürdü

Hortumla dövüp, bıçaklayarak öldürdü

İmamoğlu bu tepkiyi hiç beklemiyordu! "Zorla söylettirdiler"

İmamoğlu bu tepkiyi hiç beklemiyordu! "Zorla söylettirdiler"

Bulunanlar ağızları açık bıraktı! Daha önce hiç görülmemişlerdi

Bulunanlar ağızları açık bıraktı! Daha önce hiç görülmemişlerdi

Orgazm için en etkili seks pozisyonu bulundu

Orgazm için en etkili seks pozisyonu bulundu

İlginizi Çekebilir

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Bu kokulardan asla vazgeçemiyorlar! İşte Mynet Kadın takipçilerimizin favori parfümleri

Bu kokulardan asla vazgeçemiyorlar! İşte Mynet Kadın takipçilerimizin favori parfümleri

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.